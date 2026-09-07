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AGENDA · Croisy-sur-Andelle

Concert à Croisy-sur-Andelle Croisy-sur-Andelle

vendredi 9 octobre 2026 · Croisy-sur-Andelle

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Rue de l'Église
Ville
76780 Croisy-sur-Andelle
Département
Seine-Maritime
Tarif

Croisy-sur-Andelle

Concert à Croisy-sur-Andelle

Rue de l’Église Croisy-sur-Andelle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Venez écouter la chorale la Coryphee de Préaux
Concert gratuit sur réservation 02 35 23 62 02
mairie@croisysurandelle.fr   .

Rue de l’Église Croisy-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 62 02  mairie@croisysurandelle.fr

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English : Concert à Croisy-sur-Andelle

L’événement Concert à Croisy-sur-Andelle Croisy-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

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