Informations pratiques

Croisy-sur-Andelle

Concert à Croisy-sur-Andelle

Rue de l’Église Croisy-sur-Andelle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Venez écouter la chorale la Coryphee de Préaux

Concert gratuit sur réservation 02 35 23 62 02

mairie@croisysurandelle.fr .

Rue de l’Église Croisy-sur-Andelle 76780 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 62 02 mairie@croisysurandelle.fr

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English : Concert à Croisy-sur-Andelle

L’événement Concert à Croisy-sur-Andelle Croisy-sur-Andelle a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray