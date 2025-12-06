Concert à danser Tarant3lla et Chu Chi Cha rue Kateb Yacine Die

Concert à danser Tarant3lla et Chu Chi Cha

rue Kateb Yacine Théâtre Les Aires Die Drôme

Tarif : 14 – 14 – 16 EUR

Date : 2025-12-06

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le Théâtre les Aires vous a concocté une soirée à danser, joyeuse et colorée, pour se donner de l’énergie au creux de l’hiver !

rue Kateb Yacine Théâtre Les Aires Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35

English :

Théâtre les Aires has put together an evening of dancing, joy and colour, to energize you in the depths of winter!

German :

Das Théâtre les Aires hat einen fröhlichen und farbenfrohen Abend zum Tanzen zusammengestellt, um in der kalten Jahreszeit neue Energie zu tanken!

Italiano :

Il Théâtre les Aires ha organizzato una serata di ballo colorata e divertente per darvi una carica di energia nel cuore dell’inverno!

Espanol :

El Théâtre les Aires ha preparado una velada de baile llena de color y diversión para darle un impulso de energía en pleno invierno

