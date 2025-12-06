Concert à danser Tarant3lla et Chu Chi Cha rue Kateb Yacine Die
Concert à danser Tarant3lla et Chu Chi Cha rue Kateb Yacine Die samedi 6 décembre 2025.
Concert à danser Tarant3lla et Chu Chi Cha
rue Kateb Yacine Théâtre Les Aires Die Drôme
Tarif : 14 – 14 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Le Théâtre les Aires vous a concocté une soirée à danser, joyeuse et colorée, pour se donner de l’énergie au creux de l’hiver !
.
rue Kateb Yacine Théâtre Les Aires Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35
English :
Théâtre les Aires has put together an evening of dancing, joy and colour, to energize you in the depths of winter!
German :
Das Théâtre les Aires hat einen fröhlichen und farbenfrohen Abend zum Tanzen zusammengestellt, um in der kalten Jahreszeit neue Energie zu tanken!
Italiano :
Il Théâtre les Aires ha organizzato una serata di ballo colorata e divertente per darvi una carica di energia nel cuore dell’inverno!
Espanol :
El Théâtre les Aires ha preparado una velada de baile llena de color y diversión para darle un impulso de energía en pleno invierno
L’événement Concert à danser Tarant3lla et Chu Chi Cha Die a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de Tourisme du Pays Diois