Concert à deux choeur Saint-Julien-Molhesabate

Concert à deux choeur

Eglise Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire

Début : 2026-03-29 16:30:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

16h30 Concert de printemps de 2 chorales: Méli Mélodie et les Poly’son.

Entrée au chapeau

Eglise Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

4:30pm Spring concert by 2 choirs: Méli Mélodie and Poly’son.

Hat admission

