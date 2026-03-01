Concert à deux choeur Saint-Julien-Molhesabate
Concert à deux choeur Saint-Julien-Molhesabate dimanche 29 mars 2026.
Concert à deux choeur
Eglise Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire
Début : 2026-03-29 16:30:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
16h30 Concert de printemps de 2 chorales: Méli Mélodie et les Poly’son.
Entrée au chapeau
Eglise Saint-Julien-Molhesabate 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
4:30pm Spring concert by 2 choirs: Méli Mélodie and Poly’son.
Hat admission
