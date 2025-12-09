Concert à Deux Pianos Bourges

Concert à Deux Pianos

34 Rue Henri Sellier Bourges Cher

Début : 2025-12-09 20:00:00

Un récital exceptionnel à deux pianos avec Gabriel Durliat et Olivier Yvrard.

L’Auditorium Corinne-Dadat accueille un récital de piano d’exception réunissant Gabriel Durliat, jeune pianiste berruyer au parcours international remarquable, et Olivier Yvrard, son ancien professeur.

Ensemble, ils interpréteront des œuvres majeures du répertoire pour deux pianos, dont Mozart, Lutoslawski et Brahms. Une soirée musicale d’une grande intensité, ouverte à tous et proposée en entrée libre, dans la limite des places disponibles. .

34 Rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

An exceptional two-piano recital with Gabriel Durliat and Olivier Yvrard.

