Concert à Escardes Escardes

Concert à Escardes

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Retrouvez Isa pour sa tournée des fêtes de fin d’année le samedi 13 décembre à Escardes pour un concert qui émerveillera petits et grandsTout public

Retrouvez Isa pour sa tournée des fêtes de fin d'année le samedi 13 décembre à Escardes pour un concert qui émerveillera petits et grands. Sa devise ? La joie en musique !

Join Isa on her festive tour on Saturday December 13 in Escardes for a concert that will delight young and old alike

