Concert à Escardes Escardes

Concert à Escardes Escardes samedi 13 décembre 2025.

Concert à Escardes

Escardes Escardes Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Retrouvez Isa pour sa tournée des fêtes de fin d’année le samedi 13 décembre à Escardes pour un concert qui émerveillera petits et grandsTout public
Retrouvez Isa pour sa tournée des fêtes de fin d’année le samedi 13 décembre à Escardes pour un concert qui émerveillera petits et grands. Sa devise ? La joie en musique !   .

Escardes Escardes 51310 Marne Grand Est  

English : Concert à Escardes

Join Isa on her festive tour on Saturday December 13 in Escardes for a concert that will delight young and old alike

L’événement Concert à Escardes Escardes a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme de Sézanne et sa région