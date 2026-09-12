AGENDA · Évian-les-Bains
Concert à Evian : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler et Waxman Eglise Notre Dame de l’Assomption Évian-les-Bains
dimanche 25 octobre 2026 · Eglise Notre Dame de l’Assomption · Évian-les-Bains
Informations pratiques
Concert à Evian : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler et Waxman Eglise Notre Dame de l’Assomption Évian-les-Bains Dimanche 25 octobre, 19h00
Vivez un concert d’exception par l’Ensemble Musicâme à l’Église Notre-Dame d’Évian. Un programme classique unique. Réservez vos places !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-25T19:00:00.000+01:00
Fin : 2026-10-25T20:15:00.000+01:00
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Eglise Notre Dame de l’Assomption Rue du lac 74500 Evian Évian-les-Bains
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