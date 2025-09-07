Concert à Figeac « L’Astrée, le drame », trio Les Accordenses Figeac

Auditorium Oum Kalsoum Figeac Lot

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-07

Ce concert-récit est joué sur instruments baroques avec musiciens/récitants costumés !

Tour à tour musiciens et comédiens-récitants costumés, le trio Les Accordenses illustre avec finesse les amours d’Astrée et de Céladon et plus particulièrement dans ce spectacle, le drame évoqué dans le Livre Premier du célèbre roman d’amour d’Honoré d’Urfé dont on célèbre cette année les 400 ans de sa mort.

La magnifique langue d’Urfé, fidèlement restituée, est agrémentée de pièces musicales du répertoire baroque, originales ou arrangées pour leurs instruments de prédilection le violon baroque, la flûte à bec et la viole de gambe. Sur les berges du Lignon, il vous arrivera d’entendre aussi le chant de quelque berger mélancolique s’accompagnant d’une guitare… 5 .

Auditorium Oum Kalsoum Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 08 99 79 63 lesaccordenses@gmail.com

English :

This concert-narrative is performed on baroque instruments with costumed musicians and actors!

The trio « Les Accordenses » illustrate the love story of Astrée and Céladon, and in particular the drama evoked in Book One of Honoré d’Urfé’s famous love novel, whose 400th anniversary is being celebrated this year.

German :

Dieses Erzählkonzert wird auf Barockinstrumenten mit kostümierten Musikern und Erzählern gespielt!

Das Trio « Les Accordenses », das abwechselnd als Musiker und kostümierte Schauspieler und Erzähler auftritt, illustriert auf raffinierte Weise die Liebe von Astrée und Céladon und insbesondere in dieser Aufführung das Drama, das im ersten Buch des berühmten Liebesromans von Honoré d’Urfé, dessen 400.

Italiano :

Questo concerto-narrazione è eseguito su strumenti barocchi con musicisti e attori in costume!

Alternando musicisti e attori in costume, il trio « Les Accordenses » illustra con finezza la storia d’amore di Astrée e Céladon e, in particolare in questo spettacolo, il dramma evocato nel Libro Primo del celebre romanzo d’amore di Honoré d’Urfé, di cui quest’anno si celebra il 400° anniversario.

Espanol :

Este concierto-narración se interpreta con instrumentos barrocos y músicos y actores disfrazados

Alternando músicos y actores disfrazados, el trío « Les Accordenses » ilustra con delicadeza la historia de amor de Astrée y Céladon, y más concretamente en este espectáculo, el drama evocado en el Libro Primero de la célebre novela de amor de Honoré d’Urfé, cuyo 400 aniversario se celebra este año.

