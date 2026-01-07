Concert à Figeac, le Bistrot de Camérata Figeac

Concert à Figeac, le Bistrot de Camérata

salle balène Figeac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Un concert pas si classique que ça ! Proposé par l’ensemble Camérata, qui revisite les grands standards de la chanson française, le public pourra dans une ambiance conviviale, déguster une assiette de produits régionaux tout en savourant cette musique originale !

salle balène Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 75 51 22 30 cameratadefigeac@gmail.com

A not-so-classic concert! Presented by the Camérata ensemble, which revisits the great standards of French chanson, the audience can enjoy a plate of regional products in a convivial atmosphere, while savoring this original music!

