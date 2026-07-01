Informations pratiques

Finestret

CONCERT À FINESTRET

Terrain Ginestou Finestret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:30:00

fin : 2026-08-08 17:45:00

Date(s) :

2026-08-08

Le café associatif de Finestret organise un concert de musique classique le Quatuor Carmin reprend le répertoire de Beethoven et Janacek. Entrée libre, participation au chapeau.

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Terrain Ginestou Finestret 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 93 74 83

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English :

The community café in Finestret is hosting a classical music concert: the Carmin Quartet will perform works by Beethoven and Janáček. Admission is free; donations are welcome.

L’événement CONCERT À FINESTRET Finestret a été mis à jour le 2026-07-01 par OTI CONFLENT CANIGO