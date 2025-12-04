Concert A Fleur de Son Pop, folk & soul à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp

Concert A Fleur de Son Pop, folk & soul à La Cave des Tontons

La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

LA CAVE DES TONTONS

Place à la douceur avec le groupe A Fleur de Son. Leur univers mêlant pop, folk et soul promet une soirée intimiste et chaleureuse, propice à la détente en cette période hivernale.

lacavedestontons@groupriv.com

06 61 94 45 02 .

La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 45 02 lacavedestontons@groupriv.com

English : Concert A Fleur de Son Pop, folk & soul à La Cave des Tontons

L’événement Concert A Fleur de Son Pop, folk & soul à La Cave des Tontons Le Barp a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Val de l’Eyre