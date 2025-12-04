Concert A Fleur de Son Pop, folk & soul à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp
Concert A Fleur de Son Pop, folk & soul à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp vendredi 12 décembre 2025.
La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde
Tarif : – –
Début : 2025-12-12
2025-12-12
LA CAVE DES TONTONS
Place à la douceur avec le groupe A Fleur de Son. Leur univers mêlant pop, folk et soul promet une soirée intimiste et chaleureuse, propice à la détente en cette période hivernale.
lacavedestontons@groupriv.com
06 61 94 45 02 .
English : Concert A Fleur de Son Pop, folk & soul à La Cave des Tontons
