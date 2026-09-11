AGENDA · Genève
Concert à Genève : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler et Waxman Temple de la Madeleine Genève
samedi 24 octobre 2026 · Temple de la Madeleine · Genève
Informations pratiques
Concert à Genève : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler et Waxman Temple de la Madeleine Genève Samedi 24 octobre, 19h30
Vivez un concert de musique classique au Temple de la Madeleine à Genève avec l’Ensemble Musicâme France. Réservez vos billets !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-24T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-24T20:45:00.000+02:00
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Temple de la Madeleine Rue de la Madeleine 15 Genève,1204 Genève
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