Concert « A Konfess » TAP – Scène nationale de Grand Poitiers Poitiers

Concert « A Konfess » Samedi 20 septembre, 11h00, 14h00, 15h30, 17h00 TAP – Scène nationale de Grand Poitiers Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Musique expérimentale

A Konfess

Claire Bergerault

Dès le début, le décor est planté : une grande boîte noire figure un confessionnal. L’isoloir devient instrument. Poussez la porte et vivez l’expérience de ce mini-concert en tête-à-tête avec Claire Bergerault.

TAP – Scène nationale de Grand Poitiers 6 rue de la Marne, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33(0)5 49 39 29 29 https://www.tap-poitiers.com

• démocratiser la culture et développer le public en organisant des rencontres, stages, ateliers, répétitions publiques dans l’ensemble des différents espaces,

• être un lieu de production et de diffusion pluridisciplinaire du spectacle vivant contemporain : théâtre, musique, danse, arts de la piste…,

• encourager et soutenir la création contemporaine,

• accompagner la création et la diffusion des artistes du territoire. Parkings au centre-ville

