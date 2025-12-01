Concert à l’ Arrosoir Figeac, la Faille Figeac

Concert à l’ Arrosoir Figeac, la Faille

L’arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2025-12-19 19:30:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

La Faille c’est la rencontre du rappeur Singa, de Mikka, guitariste machiniste, de Dani, bassiste obsédé par le groove et de Jean, batteur pocket et versatile. 4 musiciens qui ont tous un point commun, celui de la passion de la musique et des mots

Singa dépeint avec rage et musicalité un monde dont la noirceur ne laisse que peu de place aux éclaircies. Les textes sont sublimés par un Rock teinté de Funk et de Hip-Hop. Les instruments hurlent, grondent et cognent pour conter les affres de notre époque.

Entrez dans La Faille. .

L’arrosoir, 5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49

English :

La Faille is the meeting of rapper Singa, guitarist Mikka, groove-obsessed bassist Dani and versatile pocket drummer Jean

German :

La Faille ist das Zusammentreffen des Rappers Singa mit Mikka, einem maschinellen Gitarristen, Dani, einem groovebesessenen Bassisten, und Jean, einem pockennarbigen und vielseitigen Schlagzeuger

Italiano :

La Faille è l’incontro tra il rapper Singa, il chitarrista Mikka, il bassista Dani, ossessionato dal groove, e il versatile batterista tascabile Jean

Espanol :

La Faille es la reunión del rapero Singa, el guitarrista Mikka, el bajista obsesionado con el groove Dani y el versátil batería de bolsillo Jean

