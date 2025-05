Concert à la Base de Caïx: Accordémon – Caïx Luzech, 6 juin 2025 20:30, Luzech.

Lot

Concert à la Base de Caïx: Accordémon Caïx Base de Caïx Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 20:30:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Le vendredi 6 juin, venez écouter Accordémon vous transportera dans une fusion festive franco-latina.

Au menu, moules frites maison à volonté ou, burger maison, généreux et gourmand ! Pensez à réserver votre table.

Envie de juste boire un verre ? Profitez du concert côté bar avec notre carte de cocktails ! Il y en a pour tous les goûts. .

Caïx Base de Caïx

Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 21 07 86

English :

On Friday, June 6, listen to Accordémon transport you into a festive Franco-Latina fusion.

German :

Am Freitag, den 6. Juni, können Sie sich von Accordémon in eine festliche französisch-lateinamerikanische Fusion entführen lassen.

Italiano :

Venerdì 6 giugno, venite ad ascoltare Accordémon che vi trasporterà in una festosa fusione franco-latina.

Espanol :

El viernes 6 de junio, venga a escuchar a Accordémon transportarle a una fusión festiva franco-latina.

L’événement Concert à la Base de Caïx: Accordémon Luzech a été mis à jour le 2025-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot