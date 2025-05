Concert à la Base de Caïx: Bianca et Kader – Caïx Luzech, 16 mai 2025 20:30, Luzech.

Vendredi 16 mai à partir de 20h30, on ouvre la saison des concerts avec Bianca et Kader pour une soirée musicale aux sonorités soul et bossa qui va faire vibrer les bords du Lot !

Au menu, moules frites maison à volonté ou, burger maison, généreux et gourmand ! Pensez à réserver votre table.

Envie de juste boire un verre ? Profitez du concert côté bar avec notre carte de cocktails ! Il y en a pour tous les goûts. .

Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 21 07 86

English :

Friday May 16th from 8.30pm, we open the concert season with Bianca and Kader for an evening of soul and bossa music that’s sure to get the banks of the Lot buzzing!

German :

Am Freitag, den 16. Mai ab 20:30 Uhr eröffnen wir die Konzertsaison mit Bianca und Kader, die einen musikalischen Abend mit Soul- und Bossa-Klängen veranstalten, der die Ufer des Lot in Schwingung versetzen wird!

Italiano :

Venerdì 16 maggio, a partire dalle 20.30, inauguriamo la stagione concertistica con Bianca e Kader per una serata di musica soul e bossa che farà sicuramente vibrare le rive del Lot!

Espanol :

El viernes 16 de mayo, a partir de las 20.30 h, inauguramos la temporada de conciertos con Bianca y Kader, en una velada de música soul y bossa que hará vibrar las orillas del Lot

