Concert à la Base de Caïx: Déza Korléon Caïx Base de Caïx Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-30 20:30:00

fin : 2025-05-30

Date(s) :

2025-05-30

Le vendredi 30mai, venez écouter Déza Korléon, qui chantera avec humour et vous fera voyager à travers la chanson française.

Au menu, moules frites maison à volonté ou, burger maison, généreux et gourmand ! Pensez à réserver votre table.

Envie de juste boire un verre ? Profitez du concert côté bar avec notre carte de cocktails ! Il y en a pour tous les goûts. .

Caïx Base de Caïx

Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 21 07 86

English :

On Friday May 30th, come and listen to Déza Korléon, who will take you on a humorous journey through French chanson.

German :

Am Freitag, den 30. Mai, können Sie Déza Korléon hören, der mit Humor singt und Sie auf eine Reise durch das französische Chanson mitnimmt.

Italiano :

Venerdì 30 maggio, venite ad ascoltare Déza Korléon, che canterà con umorismo e vi accompagnerà in un viaggio attraverso la chanson francese.

Espanol :

El viernes 30 de mayo, venga a escuchar a Déza Korléon, que cantará con humor y le hará viajar a través de la chanson francesa.

