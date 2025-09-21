Concert à la basilique Notre-Dame Église Notre-Dame Boulogne-Billancourt

Concert à la basilique Notre-Dame Dimanche 21 septembre, 15h00 Église Notre-Dame Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Le concert orgue et chant par Juliette Grellety Bosviel et Joséphine Riffier sera suivi d’une découverte participative de l’orgue « Tous aux claviers ! »

Église Notre-Dame 2 Rue de l’Eglise, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0146999920 http://www.notredamedeboulogne.fr Seul témoin du passé médiéval de Boulogne, l’église construite selon le désir de Philippe IV le Bel est aussi remarquable pour sa restauration du XIXe siècle, érudite et poétique. Métro. ligne10- bus: 123,260,460

