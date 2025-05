Concert à la bibliothèque d’Espère – Espère, 14 mai 2025 17:00, Espère.

Les professeurs et les élèves du conservatoire vous présentent « Les 4 Saisons du conservatoire ».

« Florilège », ce sont des percussions, du saxophone, de la guitare classique, du piano…

Renseignements au 05 65 20 06 89 ou à bibli.espere@orange.fr .

Bibliothèque d’Espère

Espère 46090 Lot Occitanie +33 5 65 20 06 89 bibli.espere@orange.fr

English :

Teachers and students from the Conservatoire present « The 4 Seasons of the Conservatoire ».

« Florilège » features percussion, saxophone, classical guitar, piano…

German :

Die Lehrer und Schüler des Konservatoriums präsentieren Ihnen « Les 4 Saisons du conservatoire » (Die vier Jahreszeiten des Konservatoriums).

« Florilège », das sind Schlagzeug, Saxophon, klassische Gitarre, Klavier…

Italiano :

Docenti e studenti del Conservatorio presentano « Le 4 stagioni del Conservatorio ».

« Florilège » comprende percussioni, sassofono, chitarra classica, pianoforte…

Espanol :

Profesores y alumnos del Conservatorio presentan « Las 4 estaciones del Conservatorio ».

« Florilège » incluye percusión, saxofón, guitarra clásica, piano…

