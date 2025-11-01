CONCERT À LA BOUGIE ET SOUPER D’HALLOWEEN Villemagne-l’Argentière

CONCERT À LA BOUGIE ET SOUPER D’HALLOWEEN Villemagne-l’Argentière samedi 1 novembre 2025.

CONCERT À LA BOUGIE ET SOUPER D’HALLOWEEN

Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : 16 – 16 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

CONCERT A LA BOUGIE suivi d’un souper Halloween lui aussi aux chandelles !

Samedi 1er Novembre 18h

Église Saint Majan Villemagne-l’Argentière

Concert + Souper = 23€ 20€* 7€ (moins de 12 ans)

Concert seul = 16€ 13€* gratuit (moins de 12 ans)

CONCERT A LA BOUGIE suivi d’un souper Halloween lui aussi aux chandelles !

La Toussaint cache une très ancienne fête païenne célébrée par les Celtes d’Irlande. Elle ne se nommait pas Halloween mais Samain , qui évoque en gaélique, le passage de l’été à l’hiver.

Pour les Celtes, ce moment était celui où le voile entre le monde des vivants et celui des morts était le plus fin. On allumait des feux pour éloigner les esprits malfaisants. Des banquets étaient organisés et une place à table était souvent laissée vacante en l’honneur des défunts.

L’Église Saint Majan sera, le temps d’un concert, mise en lumière à la bougie.

Dans cette ambiance particulière, intimiste et chaleureuse, nous vous proposons un voyage musical dans différentes cultures du monde qui, toutes, à leur façon joyeuse ou solennelle fêtent ce passage à l’hiver et cette tradition d’honorer les défunts.

Avec

Ulrike Van Cotthem soprano lyrique

Matthew Sharp violoncelle

Nathalie Steinberg piano

Au programme Bach, Ravel, Arvo Pärt, Morricone ou encore des chants traditionnels du monde…

LE SOUPER D’HALLOWEEN

À l’issue du concert, ceux et celles qui le souhaitent pourront continuer la soirée en compagnie des artistes, autour d’un souper sur le thème de la citrouille soupes et pâtisseries pour souhaiter joyeusement cette entrée dans l’hiver.

Réservation conseillée places limitées

INFOS & RÉSERVATIONS

TARIFS

Concert + Souper = 23€ 20€* 7€ (moins de 12 ans)

Concert seul = 16€ 13€* gratuit (moins de 12 ans)

* tarif réduit adhérents, étudiants, chercheurs d’emploi

RÉSERVATIONS

Vous pouvez dès à présent réserver votre place

via Contacter par e-mail

via HelloAsso

Le festival continue toute l’année pour rester informé de nos prochains concerts, évènements et projets, cliquez ICI .

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie contact@songdunenuitdete.com

English :

CONCERT WITH CANDLES followed by a candlelit Halloween dinner!

Saturday, November 1st 6pm

Saint Majan Church Villemagne-l’Argentière

Concert + Dinner = 23? 20* 7 (under 12 years old)

Concert only = 16? 13?* free (under 12)

German :

BUGIENKONZERT mit anschließendem Halloween-Abendessen bei Kerzenschein!

Samstag, 1. November 18 Uhr

Kirche Saint Majan Villemagne-l’Argentière

Konzert + Abendessen = 23? 20?* 7? (unter 12 Jahren)

Konzert allein = 16? 13?* kostenlos (unter 12 Jahren)

Italiano :

CONCERTO CON CANDELE seguito da una cena di Halloween a lume di candela!

Sabato 1 novembre ore 18.00

Chiesa di Saint Majan Villemagne-l’Argentière

Concerto + cena = 23? 20* 7 (minori di 12 anni)

Solo concerto = 16? 13* gratis (sotto i 12 anni)

Espanol :

¡CONCIERTO CON VELAS seguido de una cena de Halloween a la luz de las velas!

Sábado 1 de noviembre 18:00 h

Iglesia Saint Majan Villemagne-l’Argentière

Concierto + Cena = 23? 20* 7 (menores de 12 años)

Sólo concierto = 16? 13?* gratis (menores de 12 años)

L’événement CONCERT À LA BOUGIE ET SOUPER D’HALLOWEEN Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2025-10-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB