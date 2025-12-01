Concert à la Bougie Hommage à John Williams Les plus belles musiques de films Amiens

Concert à la Bougie Hommage à John Williams Les plus belles musiques de films

93 rue du Hocquet Amiens Somme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 21:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Vivez une expérience musicale unique à la lueur de milliers de bougies LED !

Plongez dans l’univers légendaire des plus grandes musiques de films signées John Williams,

interprétées par un quintette à cordes de l’Orchestre Symphonique Européen.

De Star Wars à Harry Potter, en passant par Jurassic Park, E.T. l’extraterrestre ou encore

Indiana Jones, redécouvrez ces chefs-d’œuvre du cinéma dans une atmosphère intime et

envoûtante.

Les harmonies des cordes, sublimées par la douce lueur des bougies, vous

transporteront au cœur des émotions et de la magie du grand écran…

Infos https://illumineconcerts.fr/

Billetterie https://www.eventim-light.com/fr/a/68f0f1ac2ae03a2c66007bbe ou sur FNAC SPECTACLES.

93 rue du Hocquet Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Enjoy a unique musical experience under the glow of thousands of LED candles!

Immerse yourself in the legendary world of John Williams? greatest film scores,

performed by a string quintet from the European Symphony Orchestra.

From Star Wars to Harry Potter, Jurassic Park, E.T. the extraterrestrial and even

And Indiana Jones, rediscover these cinematic masterpieces in an intimate, spellbinding atmosphere

atmosphere.

The harmonies of the strings, sublimated by the soft glow of candles

the emotions and magic of the silver screen…

Infos https://illumineconcerts.fr/

Tickets at: https://www.eventim-light.com/fr/a/68f0f1ac2ae03a2c66007bbe or FNAC SPECTACLES.

German :

Erleben Sie ein einzigartiges Musikerlebnis im Schein von Tausenden von LED-Kerzen!

Tauchen Sie ein in die legendäre Welt der größten Filmmusiken von John Williams,

die Musik wird von einem Streichquintett des Europäischen Symphonieorchesters gespielt.

Von Star Wars über Harry Potter, Jurassic Park, E.T. der Außerirdische bis hin zu

Indiana Jones, entdecken Sie diese Meisterwerke des Kinos in einer intimen Atmosphäre wieder

ein.

Die Harmonien der Streicher, untermalt vom sanften Schein der Kerzen, lassen Sie in die Welt der Musik eintauchen

die Musik der Kerzen wird Sie in das Herz der Emotionen und der Magie der großen Leinwand entführen…

Infos: https://illumineconcerts.fr/

Kartenvorverkauf: https://www.eventim-light.com/fr/a/68f0f1ac2ae03a2c66007bbe oder über FNAC SPECTACLES.

Italiano :

Godetevi un’esperienza musicale unica sotto il bagliore di migliaia di candele LED!

Immergetevi nel leggendario mondo delle più grandi colonne sonore di John Williams,

eseguite da un quintetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica Europea.

Da Guerre Stellari a Harry Potter, Jurassic Park, E.T. l’extraterrestre e persino Indiana Jones

O Indiana Jones, riscoprite questi capolavori cinematografici in un’atmosfera intima e incantata

atmosfera.

Le armonie degli archi, sublimate dal tenue bagliore delle candele, vi trasporteranno nel cuore delle emozioni

vi trasporteranno nel cuore delle emozioni e della magia del grande schermo…

Dettagli: https://illumineconcerts.fr/

Biglietti su: https://www.eventim-light.com/fr/a/68f0f1ac2ae03a2c66007bbe o FNAC SPECTACLES.

Espanol :

Disfrute de una experiencia musical única bajo el resplandor de miles de velas LED

Sumérjase en el legendario mundo de las mejores partituras cinematográficas de John Williams,

interpretadas por un quinteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica Europea.

De Star Wars a Harry Potter, pasando por Parque Jurásico, E.T. el extraterrestre e incluso

O Indiana Jones, redescubra estas obras maestras del cine en un ambiente íntimo y hechizante

atmósfera.

Las armonías de las cuerdas, sublimadas por el suave resplandor de las velas, le transportarán al corazón de las emociones

le transportarán al corazón de las emociones y la magia de la gran pantalla…

Detalles: https://illumineconcerts.fr/

Entradas en: https://www.eventim-light.com/fr/a/68f0f1ac2ae03a2c66007bbe o FNAC SPECTACLES.

