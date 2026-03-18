Concert à la Bougie La Flamme des Beatles Saint-André-d’Allas
Concert à la Bougie La Flamme des Beatles Saint-André-d’Allas vendredi 24 avril 2026.
Concert à la Bougie La Flamme des Beatles
Saint-André-d’Allas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Rendez-vous pour un concert à la bougie La Flamme des Beatles , au programme mille bougies LED et un concert acoustique.
Soirée organisée par la Mairie de St-André d’Allas. .
Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 23 02
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English : Concert à la Bougie La Flamme des Beatles
L’événement Concert à la Bougie La Flamme des Beatles Saint-André-d’Allas a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir