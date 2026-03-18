Concert à la Bougie La Flamme des Beatles

Saint-André-d’Allas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Rendez-vous pour un concert à la bougie La Flamme des Beatles , au programme mille bougies LED et un concert acoustique.

Soirée organisée par la Mairie de St-André d’Allas. .

Saint-André-d’Allas 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 23 02

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English : Concert à la Bougie La Flamme des Beatles

L’événement Concert à la Bougie La Flamme des Beatles Saint-André-d’Allas a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir