Concert à la Bougie Musiques de Noël Amiens

Concert à la Bougie Musiques de Noël

93 rue du Hocquet Amiens Somme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Plongez dans la magie de Noël lors d’un concert exceptionnel à la lueur de milliers de

bougies LED !

Laissez-vous emporter par les plus belles mélodies de Noël, interprétées par un quintette

à cordes de talent issu de l’Orchestre Symphonique Européen.

Dans une atmosphère intime, chaleureuse et féerique, les notes des violons, de l’alto et du violoncelle

résonneront au coeur d’un décor illuminé pour un moment suspendu hors du temps.

Une expérience sensorielle unique, où la musique et la lumière s’unissent pour éveiller toutes les émotions et raviver l’esprit de Noël…

Infos https://illumineconcerts.fr/

Billetterie https://www.eventim-light.com/fr/a/68f0f1ac2ae03a2c66007bbe ou sur FNAC SPECTACLES.

93 rue du Hocquet Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Immerse yourself in the magic of Christmas with an exceptional concert illuminated by thousands of LED candles

lED candles!

Let yourself be carried away by the most beautiful Christmas melodies, performed by a talented string quintet

from the European Symphony Orchestra.

In an intimate, warm and enchanting atmosphere, the notes of the violins, viola and cello

resonate in the heart of an illuminated setting for a moment suspended in time.

A unique sensory experience, where music and light combine to awaken every emotion and rekindle the spirit of Christmas…

Infos https://illumineconcerts.fr/

Tickets at: https://www.eventim-light.com/fr/a/68f0f1ac2ae03a2c66007bbe or FNAC SPECTACLES.

German :

Tauchen Sie ein in die Magie der Weihnacht bei einem außergewöhnlichen Konzert im Schein von Tausenden von Kerzen

lED-Kerzen!

Lassen Sie sich von den schönsten Weihnachtsmelodien mitreißen, die von einem Quintett gespielt werden

das Konzert wird von einem talentierten Streichquintett des Europäischen Symphonieorchesters begleitet.

In einer intimen, warmen und märchenhaften Atmosphäre werden die Noten der Violine, der Viola und des Violoncello

die Musik der Violine, des Violoncellos und des Violins erklingt inmitten einer beleuchteten Kulisse für einen zeitlosen Moment.

Ein einzigartiges Erlebnis für die Sinne, bei dem Musik und Licht zusammenkommen, um alle Emotionen zu wecken und den Geist der Weihnacht wieder aufleben zu lassen…

Infos: https://illumineconcerts.fr/

Kartenvorverkauf: https://www.eventim-light.com/fr/a/68f0f1ac2ae03a2c66007bbe oder über FNAC SPECTACLES.

Italiano :

Immergetevi nella magia del Natale con un concerto eccezionale illuminato da migliaia di candele LED!

candele LED!

Lasciatevi trasportare dalle più belle melodie natalizie, eseguite da un talentuoso quintetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica Europea

dell’Orchestra Sinfonica Europea.

In un’atmosfera intima, calda e incantevole, le note dei violini, della viola e del violoncello

risuoneranno nel cuore di un ambiente illuminato per un momento sospeso nel tempo.

Un’esperienza sensoriale unica, dove musica e luce si uniscono per risvegliare ogni emozione e riaccendere lo spirito del Natale…

Dettagli: https://illumineconcerts.fr/

Biglietti su: https://www.eventim-light.com/fr/a/68f0f1ac2ae03a2c66007bbe o FNAC SPECTACLES.

Espanol :

Sumérjase en la magia de la Navidad con un concierto excepcional iluminado por miles de

velas LED

Déjese llevar por las más bellas melodías navideñas, interpretadas por un talentoso quinteto de cuerda

de la Orquesta Sinfónica Europea.

En un ambiente íntimo, cálido y encantador, las notas de los violines, la viola y el violonchelo

resonarán en el corazón de un escenario iluminado durante un momento suspendido en el tiempo.

Una experiencia sensorial única, donde la música y la luz se combinan para despertar todas las emociones y reavivar el espíritu de la Navidad…

Detalles: https://illumineconcerts.fr/

Entradas en: https://www.eventim-light.com/fr/a/68f0f1ac2ae03a2c66007bbe o FNAC SPECTACLES.

