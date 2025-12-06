Concert à la bougie Noël à 8 voix a cappella | Festival sacrée musique Collégiale Saint Martin Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 20h. Collégiale Saint Martin Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Vivez la magie d’un concert à la bougie à la collégiale Saint Martin à Saint-Rémy-de-Provence.

Le Festival Sacrée Musique s’installe en Provence pour notre plus grand plaisir !



Retrouvez à l’occasion des fêtes de fin d’année, un concert de 8 voix a cappella, le samedi 6 décembre à 20h00 à la collégiale Saint Martin.



Sacrée Musique est le seul festival de musique sacrée avec un fonctionnement en itinérance. Un projet unique en son genre qui a pour vocation de rejoindre le grand public au plus proche dans des lieux emblématiques du patrimoine local, que le Festival met en valeur par des illuminations à la bougie. .

Collégiale Saint Martin Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Experience the magic of a candlelit concert at Saint Martin’s Collegiate Church in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Erleben Sie die Magie eines Konzerts bei Kerzenschein in der Stiftskirche Saint Martin in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Vivete la magia di un concerto a lume di candela nella chiesa collegiata di Saint Martin a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

Viva la magia de un concierto a la luz de las velas en la colegiata de Saint Martin, en Saint-Rémy-de-Provence.

