Concert à la Brasserie Baya Brasserie Baya Vaucelles
Concert à la Brasserie Baya Brasserie Baya Vaucelles vendredi 29 mai 2026.
Vaucelles
Concert à la Brasserie Baya
Brasserie Baya 47 Avenue de la Drôme Vaucelles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-07-24 2026-08-28 2026-09-25
Un vendredi par mois, la Brasserie Baya vous attend pour une soirée concert exceptionnelle. ✨
Venez vibrer au son de des reprises pop rock disco, dans une ambiance conviviale et authentique.
Un vendredi par mois, la Brasserie Baya vous attend pour une soirée concert exceptionnelle. ✨
Venez vibrer au son de des reprises pop rock disco, dans une ambiance conviviale et authentique.
Où ? Brasserie Baya, 47 Avenue de la Drôme, Vaucelles.
Quand ? Accueil dès 19h00 | Début du concert à 20h00.
Restauration sur place en partenariat avec La Marina. .
Brasserie Baya 47 Avenue de la Drôme Vaucelles 14400 Calvados Normandie +33 9 77 79 43 48 commande@brasseriebaya.fr
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English : Concert à la Brasserie Baya
One Friday a month, Brasserie Baya invites you to an exceptional evening of live music ✨
Come and enjoy the sounds of pop/rock/disco covers in a friendly, authentic atmosphere.
L’événement Concert à la Brasserie Baya Vaucelles a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Bayeux Intercom