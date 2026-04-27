Concert à la Brasserie Baya Brasserie Baya Vaucelles

Vaucelles

Concert à la Brasserie Baya

Brasserie Baya 47 Avenue de la Drôme Vaucelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-07-24 2026-08-28 2026-09-25

Un vendredi par mois, la Brasserie Baya vous attend pour une soirée concert exceptionnelle. ✨

Venez vibrer au son de des reprises pop rock disco, dans une ambiance conviviale et authentique.

Un vendredi par mois, la Brasserie Baya vous attend pour une soirée concert exceptionnelle. ✨

Venez vibrer au son de des reprises pop rock disco, dans une ambiance conviviale et authentique.

Où ? Brasserie Baya, 47 Avenue de la Drôme, Vaucelles.

Quand ? Accueil dès 19h00 | Début du concert à 20h00.

Restauration sur place en partenariat avec La Marina. .

Brasserie Baya 47 Avenue de la Drôme Vaucelles 14400 Calvados Normandie +33 9 77 79 43 48 commande@brasseriebaya.fr

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English : Concert à la Brasserie Baya

One Friday a month, Brasserie Baya invites you to an exceptional evening of live music ✨

Come and enjoy the sounds of pop/rock/disco covers in a friendly, authentic atmosphere.

L’événement Concert à la Brasserie Baya Vaucelles a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Bayeux Intercom