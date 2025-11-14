Concert à la Brasserie Corrézienne DJ Deuxième Marcillac-la-Croze
Concert à la Brasserie Corrézienne DJ Deuxième Marcillac-la-Croze vendredi 14 novembre 2025.
Concert à la Brasserie Corrézienne DJ Deuxième
10 Le Noual Marcillac-la-Croze Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Venez passer un moment convivial et festif à La Brasserie Corrézienne, en dégustant les bières faites sur place, autour d’un bon repas et de l’animation de DJ Deuxième (afro, latino, funk et autres)
Restauration Dionna Pizza .
10 Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05
English : Concert à la Brasserie Corrézienne DJ Deuxième
German : Concert à la Brasserie Corrézienne DJ Deuxième
Italiano :
Espanol : Concert à la Brasserie Corrézienne DJ Deuxième
L’événement Concert à la Brasserie Corrézienne DJ Deuxième Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2025-11-08 par Corrèze Tourisme