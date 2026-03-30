Concert à la Brasserie Corrézienne Les Têtes en l’air Marcillac-la-Croze
Concert à la Brasserie Corrézienne Les Têtes en l’air Marcillac-la-Croze vendredi 24 avril 2026.
Concert à la Brasserie Corrézienne Les Têtes en l’air
Le Noual Marcillac-la-Croze Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Venez passer un moment convivial et festif à La Brasserie Corrézienne, en dégustant les bières faites sur place, autour d’un bon repas et de l’animation musicale des Têtes en l’air
Présence sur place de Cobreze, le Foodtruck qui fume .
Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05
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English : Concert à la Brasserie Corrézienne Les Têtes en l’air
L’événement Concert à la Brasserie Corrézienne Les Têtes en l’air Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-03-28 par Corrèze Tourisme