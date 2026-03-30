Concert à la Brasserie Corrézienne Les Têtes en l’air

Le Noual Marcillac-la-Croze Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez passer un moment convivial et festif à La Brasserie Corrézienne, en dégustant les bières faites sur place, autour d’un bon repas et de l’animation musicale des Têtes en l’air

Présence sur place de Cobreze, le Foodtruck qui fume .

Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05

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English : Concert à la Brasserie Corrézienne Les Têtes en l’air

L’événement Concert à la Brasserie Corrézienne Les Têtes en l’air Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-03-28 par Corrèze Tourisme