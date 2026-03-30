Concert à la Brasserie Corrézienne LOST ANGELS Marcillac-la-Croze
Concert à la Brasserie Corrézienne LOST ANGELS Marcillac-la-Croze vendredi 3 avril 2026.
Concert à la Brasserie Corrézienne LOST ANGELS
Le Noual Marcillac-la-Croze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Venez passer un moment convivial et festif à La Brasserie Corrézienne, en dégustant les bières faites sur place, autour d’un bon repas et de l’animation musicale des Lost Angels (Pop Rock Irish)
Présent sur place le Foodtruck de cuisine du monde Cantine Nanda .
Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05
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English : Concert à la Brasserie Corrézienne LOST ANGELS
L’événement Concert à la Brasserie Corrézienne LOST ANGELS Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-03-28 par Corrèze Tourisme