Concert à la Brasserie Corrézienne Scream of the Scene Marcillac-la-Croze vendredi 17 juillet 2026.

Marcillac-la-Croze

Concert à la Brasserie Corrézienne Scream of the Scene

Le Noual Marcillac-la-Croze Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez passer un moment convivial et festif à La Brasserie Corrézienne, en dégustant les bières faites sur place, autour d’un bon repas et de l’animation musicale du groupe de rock Scream of the scene

Présent sur place bar et Foodtruck .

Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05

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English : Concert à la Brasserie Corrézienne Scream of the Scene

L’événement Concert à la Brasserie Corrézienne Scream of the Scene Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-06-24 par Corrèze Tourisme