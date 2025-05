Concert à la Brasserie de Trévarn – Lieu-dit Trévarn Saint-Urbain, 13 juin 2025 19:30, Saint-Urbain.

Finistère

Finistère

Début : 2025-06-13 19:30:00

fin : 2025-06-13

2025-06-13

Concert chez Merlin / Mignonne !

Les copains de Howlin’ Grassman Vs Stompin’ Bigfoot débarquent à la brasserie pour le plus grand bonheur de vos esgourdes ! Un petit concert autour d’un verre pour fêter l’arrivée de l’été et vous annoncer une jolie surprise…

Foodtruck sur place. .

Lieu-dit Trévarn Ferme de Trévarn

Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne +33 6 82 29 70 30

