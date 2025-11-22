Concert à la Brasserie La Brasserie Mazesté Mazet-Saint-Voy

Concert à la Brasserie

La Brasserie Mazesté 2, chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2025-11-22 18:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

La brasserie Mazesté s’anime ! A partir de 18h, service restauration et concert avec Cake aux Phones



La brasserie artisanale Mazesté produit une bière biologique 100% locale. Orge, blé et houblon cultivés ici.

La Brasserie Mazesté 2, chemin de la Vaysse Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 68 25 38 brasseriemazeste@gmail.com

English :

The Mazesté brasserie comes alive! From 6pm, food and live music with Cake aux Phones



The Mazesté brewery produces 100% local organic beer. Barley, wheat and hops grown here.

German :

Die Brasserie Mazesté wird lebendig! Ab 18 Uhr: Restaurantservice und Konzert mit Cake aux Phones



Die handwerkliche Brauerei Mazesté stellt zu 100 % lokales Bio-Bier her. Gerste, Weizen und Hopfen werden hier angebaut.

Italiano :

La brasserie Mazesté si anima! Dalle 18:00, cibo e musica dal vivo con Cake aux Phones



Il birrificio artigianale Mazesté produce una birra biologica 100% locale. Orzo, grano e luppolo sono coltivati qui.

Espanol :

¡La brasserie Mazesté cobra vida! A partir de las 18:00, comida y música en directo con Cake aux Phones



La cervecería artesanal Mazesté produce una cerveza ecológica 100% local. Cebada, trigo y lúpulo cultivados aquí.

