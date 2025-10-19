Concert à la Cathédrale de Sées Sées

Concert à la Cathédrale de Sées Sées dimanche 19 octobre 2025.

Place du Général de Gaulle Sées Orne

Début : 2025-10-19 15:30:00

2025-10-19

Un concert est organisé le dimanche 19 octobre à 15h30 à la Cathédrale de Sées au profit de l’Orgue de la Basilique Immaculée Conception. Ce concert est co-organisé par l’association Jean de Bernières (Thibault Bitschené, organiste, participe au concert) et l’Alliance Musicale de Sées.

Participation libre .

+33 6 16 33 64 92

