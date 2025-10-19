Concert à la Cathédrale de Sées Sées
Concert à la Cathédrale de Sées Sées dimanche 19 octobre 2025.
Concert à la Cathédrale de Sées
Place du Général de Gaulle Sées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 15:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Un concert est organisé le dimanche 19 octobre à 15h30 à la Cathédrale de Sées au profit de l’Orgue de la Basilique Immaculée Conception. Ce concert est co-organisé par l’association Jean de Bernières (Thibault Bitschené, organiste, participe au concert) et l’Alliance Musicale de Sées.
Participation libre .
Place du Général de Gaulle Sées 61500 Orne Normandie +33 6 16 33 64 92
English : Concert à la Cathédrale de Sées
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert à la Cathédrale de Sées Sées a été mis à jour le 2025-09-20 par Cdc des Sources de l’Orne