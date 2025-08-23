Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Lisieux

Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Lisieux samedi 23 août 2025.

Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux

22 Place François Mitterrand Lisieux Calvados

2025-08-23 17:00:00

2025-08-23

L’orchestre symphonique amateur de Montreuil, Oppera: orchestre tout terrain , ce produira en concert à la ferme du Château de Fauguernon. Il interprètera descompisitions des plus grands auteurs en allant de Ludwig Van Beethoven, Camille Saint-Saë,ns, Edvard Grieg, Jean Sibelius et bien d’autres…

A la direction musicale: Ana Meunier.

Entrée à prix libre et buvette sur place. .

22 Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie contact.oppera@gmail.com

Montreuil’s amateur symphony orchestra, Oppera: orchestre tout terrain , will perform at the Château de Fauguernon farm

Das Amateur-Sinfonieorchester von Montreuil, Oppera: Orchestre tout terrain, gibt ein Konzert auf dem Bauernhof des Schlosses von Fauguernon

L’orchestra sinfonica amatoriale di Montreuil, Oppera: orchestre tout terrain , terrà un concerto presso la fattoria Château de Fauguernon

La orquesta sinfónica de aficionados de Montreuil, Oppera: orchestre tout terrain , ofrecerá un concierto en la granja del Château de Fauguernon

