Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Lisieux

22 Place François Mitterrand Lisieux Calvados
Début : 2025-08-23 17:00:00
fin : 2025-08-23
2025-08-23
L’orchestre symphonique amateur de Montreuil, Oppera: orchestre tout terrain , ce produira en concert à la ferme du Château de Fauguernon
L’orchestre symphonique amateur de Montreuil, Oppera: orchestre tout terrain , ce produira en concert à la ferme du Château de Fauguernon. Il interprètera descompisitions des plus grands auteurs en allant de Ludwig Van Beethoven, Camille Saint-Saë,ns, Edvard Grieg, Jean Sibelius et bien d’autres…
A la direction musicale: Ana Meunier.
Entrée à prix libre et buvette sur place. .
22 Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie contact.oppera@gmail.com
English : Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux
Montreuil’s amateur symphony orchestra, Oppera: orchestre tout terrain , will perform at the Château de Fauguernon farm
German : Concert à la Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux
Das Amateur-Sinfonieorchester von Montreuil, Oppera: Orchestre tout terrain, gibt ein Konzert auf dem Bauernhof des Schlosses von Fauguernon
Italiano :
L’orchestra sinfonica amatoriale di Montreuil, Oppera: orchestre tout terrain , terrà un concerto presso la fattoria Château de Fauguernon
Espanol :
La orquesta sinfónica de aficionados de Montreuil, Oppera: orchestre tout terrain , ofrecerá un concierto en la granja del Château de Fauguernon
