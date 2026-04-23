Concert à la cave Saint Pinard Saint-Pinard Pont-d’Ouilly
Concert à la cave Saint Pinard Saint-Pinard Pont-d’Ouilly samedi 9 mai 2026.
Pont-d’Ouilly
Concert à la cave Saint Pinard
Saint-Pinard 6 Rue de la Vème République Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Concert du groupe RED MOSQUITOS Mélange de Pop, de rock & de Folk pour faire danser les verres !
Ouvert à tous aux horaires habituels de la cave
Concert du groupe RED MOSQUITOS Mélange de Pop, de rock & de Folk pour faire danser les verres !
Ouvert à tous aux horaires habituels de la cave .
Saint-Pinard 6 Rue de la Vème République Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie +33 6 50 94 42 06
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English : Concert à la cave Saint Pinard
Concert by the group RED MOSQUITOS A mix of Pop, Rock & Folk to get the glasses dancing!
Open to all normal cellar opening times
L’événement Concert à la cave Saint Pinard Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Falaise Suisse Normande
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