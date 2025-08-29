Concert à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue

Concert à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue vendredi 29 août 2025.

Concert à la chapelle des Pénitents Noirs

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Concert de l’académie d’été de chant grégorien/médiéval et de chant traditionnel occitan.

Un événement Villef’Estival proposé par l’Institut d’Etudes Occitanes.

– Concert Requiem de l’ensemble Les Rossinholets le vendredi 29 août à 21h. .

Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 41 39

English :

Concert by the summer academy of Gregorian/medieval chant and traditional Occitan song.

German :

Konzert der Sommerakademie für gregorianischen/mittelalterlichen Gesang und traditionellen okzitanischen Gesang.

Italiano :

Concerto dell’Accademia estiva di canto gregoriano/medievale e canto tradizionale occitano.

Espanol :

Concierto de la academia de verano de canto gregoriano/medieval y canto tradicional occitano.

L’événement Concert à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)