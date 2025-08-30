Concert à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue
Concert à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue samedi 30 août 2025.
Concert à la chapelle des Pénitents Noirs
Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-30
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Concert de l’académie d’été de chant grégorien/médiéval et de chant traditionnel occitan.
Un événement Villef’Estival proposé par l’Institut d’Etudes Occitanes.
– Concert de fin de stage (chants trads occitan et grégoriens), le samedi 30 août à 20h30. .
Boulevard de Haute Guyenne Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 41 39
English :
Concert by the summer academy of Gregorian/medieval chant and traditional Occitan song.
German :
Konzert der Sommerakademie für gregorianischen/mittelalterlichen Gesang und traditionellen okzitanischen Gesang.
Italiano :
Concerto dell’Accademia estiva di canto gregoriano/medievale e canto tradizionale occitano.
Espanol :
Concierto de la academia de verano de canto gregoriano/medieval y canto tradicional occitano.
L’événement Concert à la chapelle des Pénitents Noirs Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)