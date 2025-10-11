Concert à la chapelle Locmaria an Hent Saint-Yvi

Concert à la chapelle Locmaria an Hent Saint-Yvi samedi 11 octobre 2025.

Concert à la chapelle Locmaria an Hent

Chapelle Locmaria an Hent Saint-Yvi Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 16:00:00
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Elsa Chanez et Eihwaz en concert Mandoline et Harpe Celtique.

Sans réservation.
Prix libre.   .

Chapelle Locmaria an Hent Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 6 16 29 44 59 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert à la chapelle Locmaria an Hent Saint-Yvi a été mis à jour le 2025-09-16 par OTC CCA