Concert à la chapelle Locmaria an Hent Saint-Yvi
Concert à la chapelle Locmaria an Hent Saint-Yvi samedi 11 octobre 2025.
Concert à la chapelle Locmaria an Hent
Chapelle Locmaria an Hent Saint-Yvi Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 16:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Elsa Chanez et Eihwaz en concert Mandoline et Harpe Celtique.
Sans réservation.
Prix libre. .
Chapelle Locmaria an Hent Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne +33 6 16 29 44 59
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert à la chapelle Locmaria an Hent Saint-Yvi a été mis à jour le 2025-09-16 par OTC CCA