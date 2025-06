CONCERT À LA CHAPELLE ST SATURNIN DE BÉDOUÈS. Chapelle St Saturnin Bédouès-Cocurès 27 juin 2025 07:00

Participation libre

Après 1 an de musique en commun, les musiciens Camille Libermann (violoncelle) et Julien Buchert (Clarinette basse, clarinette Sib et flute traversière) proposent un programme de musique baroque, arabe et classique, ainsi que de l’improvisation.

Ils joueront dans l’extraordinaire chapelle Saint Saturnin de Bédouès (à côté de l’école). Un lieu rare pour ses murs et son plafond peints de manière coloré et grandiose, ainsi que pour son acoustique touchante et enveloppante.

Durée 1h Rémunération au chapeau Tout public .

Chapelle St Saturnin Bédouès

Bédouès-Cocurès 48400 Lozère Occitanie camille.libermann@gmail.com

English :

After 1 year of playing together, musicians Camille Libermann (cello) and Julien Buchert (bass clarinet, Bb clarinet and transverse flute) offer a program of Baroque, Arabic and classical music, as well as improvisation.

German :

Nach 1 Jahr gemeinsamen Musizierens bieten die Musiker Camille Libermann (Cello) und Julien Buchert (Bassklarinette, B-Klarinette und Querflöte) ein Programm aus barocker, arabischer und klassischer Musik sowie Improvisation an.

Italiano :

Dopo un anno di collaborazione, i musicisti Camille Libermann (violoncello) e Julien Buchert (clarinetto basso, clarinetto Sib e flauto) propongono un programma di musica barocca, araba e classica, oltre che di improvvisazione.

Espanol :

Tras 1 año tocando juntos, los músicos Camille Libermann (violonchelo) y Julien Buchert (clarinete bajo, clarinete en sib y flauta) ofrecen un programa de música barroca, árabe y clásica, así como de improvisación.

