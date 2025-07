Concert à la Charme de « GAMIN » auteur compositeur Saint-Victor-sur-Ouche

Concert à la Charme de « GAMIN » auteur compositeur Saint-Victor-sur-Ouche vendredi 18 juillet 2025.

Chemin de la Charmé Saint-Victor-sur-Ouche Côte-d'Or

Tarif : 21 EUR

2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Originaire de Dijon, véritable parolier moderne à la voix puissante et au timbre singulier,

GAMIN rappelle Saez, OrelSan ou encore Feu ! Chatterton. Nourri de multiples influences et armé de sa formation de chanteur au conservatoire de Chalon-sur-Saône, l’artiste vous embarque dans son monde de chanson électro unique. Accompagné de ses deux musiciens, GAMIN en live c’est une batterie dancefloor, une guitare mordante et un synthé oscillant entre rythme et nappe, le tout teinté d’envolées lyriques de violoncelle.

La soif de liberté et le sublime de la mélancolie comme source d’inspiration inaltérable, avec ses chansons, GAMIN distille sa prose ciselée dans un style atypique et avec une énergie sur scène qui vous emporte dans la “déca-danse” ! .

Chemin de la Charmé Saint-Victor-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 9 79 37 43 17

