Concert à la Collégiale Collégiale Saint-Martin Chablis

Concert à la Collégiale
Concert à la Collégiale
Collégiale Saint-Martin, 2 Place du Regain, Chablis
Gratuit
20 septembre 2025, 18:30
2025-09-20
Concert « Purcell, Vivaldi, Mozart, Mendelssohn,
Vierne, Fauré et Franck » par Élise Gendraud (chant), Jean-Michel Costal (trompette), Jean-Marc Beuve (trombone) et Patrice Brefort (orgue). .
Collégiale Saint-Martin, 2 Place du Regain, Chablis, 89800, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté. +33 3 86 42 80 80
