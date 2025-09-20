Concert à la Collégiale Collégiale Saint-Martin Chablis

Concert à la Collégiale Collégiale Saint-Martin Chablis samedi 20 septembre 2025.

Collégiale Saint-Martin 2 Place du Regain Chablis Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

18:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Concert « Purcell, Vivaldi, Mozart, Mendelssohn,

Vierne, Fauré et Franck » par Élise Gendraud (chant), Jean-Michel Costal (trompette), Jean-Marc Beuve (trombone) et Patrice Brefort (orgue). .

Collégiale Saint-Martin 2 Place du Regain Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 80 80

