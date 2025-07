Concert à la collégiale d’Auffay Roseline Louise Raillot-Gosse Val-de-Scie

Concert à la collégiale d’Auffay Roseline Louise Raillot-Gosse Val-de-Scie vendredi 29 août 2025.

2 place du Général de Gaulle Val-de-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-08-29 19:30:00

2025-08-29

Roseline Louise Raillot-Gosse, compositrice normande, vous invite à découvrir ses compositions où se mêlent poésie, joie, émotions et entrain. Textes chantés et accompagnés par un petit orchestre dans la collégiale Notre-Dame d’Auffay.

Participation libre.

2 place du Général de Gaulle Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 88 00 88

English : Concert à la collégiale d’Auffay Roseline Louise Raillot-Gosse

Roseline Louise Raillot-Gosse, a composer from Normandy, invites you to discover her compositions, which combine poetry, joy, emotion and liveliness. Texts sung and accompanied by a small orchestra in the collegiate church of Notre-Dame d’Auffay.

Free admission.

German :

Roseline Louise Raillot-Gosse, Komponistin aus der Normandie, lädt Sie ein, ihre Kompositionen zu entdecken, in denen sich Poesie, Freude, Emotionen und Schwung vermischen. Gesungene Texte, begleitet von einem kleinen Orchester in der Stiftskirche Notre-Dame d’Auffay.

Freie Teilnahme.

Italiano :

Roseline Louise Raillot-Gosse, compositrice normanna, vi invita a scoprire le sue composizioni che uniscono poesia, gioia, emozione e vivacità. Testi cantati accompagnati da una piccola orchestra nella chiesa collegiata di Notre-Dame d’Auffay.

Ingresso libero.

Espanol :

Roseline Louise Raillot-Gosse, compositora de Normandía, le invita a descubrir sus composiciones, que combinan poesía, alegría, emoción y vivacidad. Textos cantados acompañados por una pequeña orquesta en la colegiata de Notre-Dame d’Auffay.

Entrada gratuita.

