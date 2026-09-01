Informations pratiques

Le Mas-d’Agenais

Concert à la collégiale du Mas d’Agenais

Collégiale Saint-Vincent Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ce concert vous emmène dans un beau voyage musical, depuis l’élégance des grands compositeurs classiques.

Ce concert vous emmène dans un beau voyage musical avec le trio Chiaroscuro. .

Collégiale Saint-Vincent Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine rembrandtaumas@gmail.com

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English : Concert à la collégiale du Mas d’Agenais

This concert takes you on a beautiful musical journey, starting with the elegance of the great classical composers.

L’événement Concert à la collégiale du Mas d’Agenais Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Val de Garonne