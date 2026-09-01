Concert à la collégiale du Mas d’Agenais Le Mas-d’Agenais
samedi 19 septembre 2026 · Le Mas-d'Agenais
Informations pratiques
Le Mas-d’Agenais
Concert à la collégiale du Mas d’Agenais
Collégiale Saint-Vincent Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ce concert vous emmène dans un beau voyage musical, depuis l’élégance des grands compositeurs classiques.
Ce concert vous emmène dans un beau voyage musical avec le trio Chiaroscuro. .
Collégiale Saint-Vincent Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine rembrandtaumas@gmail.com
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English : Concert à la collégiale du Mas d’Agenais
This concert takes you on a beautiful musical journey, starting with the elegance of the great classical composers.
L’événement Concert à la collégiale du Mas d’Agenais Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Val de Garonne