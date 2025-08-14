Concert à la Collégiale Sauveterre-de-Rouergue
Concert à la Collégiale Sauveterre-de-Rouergue jeudi 14 août 2025.
Concert à la Collégiale
Sauveterre-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-08-14
fin : 2025-08-14
Date(s) :
2025-08-14
Venez vibrer avec ce concert médiéval !
Vous pourrez entendre :
Dame Hélène voix, guitare et flûte à bec.
Messire Mathieu violon et percussions.
Dame Françoise voix, guitare et percussions.
Messire Bernard guitare, flûtes, percussions.
Organisé par Sauveterre Initiatives. .
Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie sauveterre.initiatives@gmail.com
English :
Come and enjoy this medieval concert!
German :
Vibrieren Sie mit diesem mittelalterlichen Konzert!
Italiano :
Venite a godervi questo concerto medievale!
Espanol :
¡Ven a disfrutar de este concierto medieval!
L’événement Concert à la Collégiale Sauveterre-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)