Concert à la Collégiale Sauveterre-de-Rouergue

Concert à la Collégiale Sauveterre-de-Rouergue jeudi 14 août 2025.

Concert à la Collégiale

Sauveterre-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Venez vibrer avec ce concert médiéval !

Vous pourrez entendre :

Dame Hélène voix, guitare et flûte à bec.

Messire Mathieu violon et percussions.

Dame Françoise voix, guitare et percussions.

Messire Bernard guitare, flûtes, percussions.

Organisé par Sauveterre Initiatives. .

Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie sauveterre.initiatives@gmail.com

English :

Come and enjoy this medieval concert!

German :

Vibrieren Sie mit diesem mittelalterlichen Konzert!

Italiano :

Venite a godervi questo concerto medievale!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de este concierto medieval!

