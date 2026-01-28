CONCERT À LA CRIÉE ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE Castelnaudary

CONCERT À LA CRIÉE ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE

Rue Général Dejean Castelnaudary Aude

Début : 2026-04-19 17:00:00

2026-04-19

Amuse-bouche offertes. Mozart, Divertimento Kv 137, 2e Mvt;

Entrées (2 au choix.) Purcell, Suite La Reine des Fées Vivaldi, Concerto grosso en La Mayor Destouches, Chaconne. M. Haydn, Thème et variations du divertissement en Ré. Dvorák, Bagatelle en la mineur.

Plats (2 au choix). Mozart, Symphonie n°40 (arrangement pour cordes Cimadora) Mendelssohn, Symphonie n°10 Grieg, Suite Holberg. Turina, la Oración del Torero, Britten, Symphonie simple Holst, Suite Saint Paul;

Fromages (2 au choix). Marais, Trois danses Schubert, Minuetto Dvorak, Valse op.54 n°2 Strauss, Pizzicato Polka

Dessert offert La surprise du chef !

C’est le public qui choisit au dernier moment ce qu’il veut entendre et les commandes se passent comme sur un Marché à la Criée…Le programme est présenté comme un Menu.

Le soliste commente les œuvres…puis il faut choisir en criant le nom des pièces que l’on veut entendre !

Si tout le monde s’amuse beaucoup, dans la salle comme sur scène, la musique est jouée tout aussi sérieusement que d’habitude ! Sont convoqués à ce programme décapant: un florilège de compositeurs tous plus célèbres et sérieux les uns que les autres, des marmitons musiciens qui doivent être prêts à toutes les audaces… et un public exigeant et remuant, sans qui rien n’est possible ! À vous de jouer !

Spectacles à 14h concert pédagogique tout public dès 5 ans et aussi à 17h !

Rue Général Dejean Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 60 85

English :

Amuse-bouche offered. Mozart, Divertimento Kv 137, 2nd Mvt;

Entrées (choice of 2) Purcell, Suite La Reine des Fées Vivaldi, Concerto grosso in A Mayor Destouches, Chaconne. M. Haydn, Theme and variations from the divertissement in D. Dvorák, Bagatelle in A minor.

Dishes (choice of 2). Mozart, Symphony n°40 (arrangement for strings Cimadora) Mendelssohn, Symphony n°10 Grieg, Suite Holberg. Turina, La Oración del Torero, Britten, Simple Symphony Holst, Suite Saint Paul;

Cheeses (choice of 2). Marais, Trois danses Schubert, Minuetto Dvorak, Valse op.54 n°2 Strauss, Pizzicato Polka

Complimentary dessert: The chef’s surprise!

The audience chooses at the last minute what it wants to hear, and the orders are placed as if at a Marché à la Criée… The program is presented like a Menu.

The soloist comments on the works? then you have to choose by shouting out the names of the pieces you want to hear!

While everyone has a great time, both in the hall and on stage, the music is played just as seriously as usual! The program features an anthology of composers, each one more famous and serious than the last, musicians who must be ready to take on any challenge? and a demanding, lively audience, without whom nothing is possible! It’s your turn to play!

Shows at 2 p.m.: educational concert all ages 5 and up and also at 5 p.m.!

