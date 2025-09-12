Concert à la Distillerie La Distillerie Pons

Concert à la Distillerie La Distillerie Pons vendredi 12 septembre 2025.

Concert à la Distillerie

La Distillerie 1 rue du Pontils Pons Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Concert à la Distillerie Frank et Karmapolis

.

La Distillerie 1 rue du Pontils Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46

English :

Concert at Distillerie Frank and Karmapolis

German :

Konzert in der Destillerie Frank und Karmapolis

Italiano :

Concerto alle Distillerie Frank e Karmapolis

Espanol :

Concierto en la Destilería Frank y Karmapolis

L’événement Concert à la Distillerie Pons a été mis à jour le 2025-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac