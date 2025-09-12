Concert à la Distillerie La Distillerie Pons
La Distillerie 1 rue du Pontils Pons Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-12 18:00:00
fin : 2025-09-12
2025-09-12
Concert à la Distillerie Frank et Karmapolis
La Distillerie 1 rue du Pontils Pons 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 91 46 46
English :
Concert at Distillerie Frank and Karmapolis
German :
Konzert in der Destillerie Frank und Karmapolis
Italiano :
Concerto alle Distillerie Frank e Karmapolis
Espanol :
Concierto en la Destilería Frank y Karmapolis
