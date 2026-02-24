Concert à la Ferme ! Boisgervilly

Concert à la Ferme !

Toucanne Boisgervilly Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

Venez assister au concert de Xavier Uters à la Ferme de Toucanne.

Concert avec 3 instruments de musique iranien et un looper.

Informations et réservation auprès de Louis Collet (06 64 82 34 61) .

Toucanne Boisgervilly 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 82 34 61

