Concert à la Ferme ! Boisgervilly

Concert à la Ferme !
Toucanne Boisgervilly Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-06 19:00:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Venez assister au concert de Xavier Uters à la Ferme de Toucanne.
Concert avec 3 instruments de musique iranien et un looper.
Informations et réservation auprès de Louis Collet (06 64 82 34 61) .
Toucanne Boisgervilly 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 64 82 34 61
