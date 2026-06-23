Concert à la Ferme De l’Opéra àla Comédie Musicale et au Jazz Bermonville Terres-de-Caux mardi 21 juillet 2026.

Terres-de-Caux

Concert à la Ferme De l’Opéra àla Comédie Musicale et au Jazz

Bermonville 100 Rue de la Cayenne Terres-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

La musique s’invite à la Ferme des 5 Frères !

À la Ferme des 5 Frères, nous aimons le chant, la danse et surtout les belles rencontres artistiques au cœur de nos campagnes !

Nous avons le plaisir de vous annoncer un magnifique.

Au programme jazz, opéra et comédie musicale pour une soirée riche en émotions et en découvertes.

Venez vivre un moment hors du temps dans un cadre insolite et convivial, idéal pour s’évader le temps d’une soirée.

Réservez dès maintenant votre date !

Participation libre

Réservation indispensable .

Bermonville 100 Rue de la Cayenne Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie

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English : Concert à la Ferme De l’Opéra àla Comédie Musicale et au Jazz

L’événement Concert à la Ferme De l’Opéra àla Comédie Musicale et au Jazz Terres-de-Caux a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme