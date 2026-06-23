Concert à la Ferme De l’Opéra àla Comédie Musicale et au Jazz Bermonville Terres-de-Caux
Concert à la Ferme De l’Opéra àla Comédie Musicale et au Jazz Bermonville Terres-de-Caux mardi 21 juillet 2026.
Terres-de-Caux
Concert à la Ferme De l’Opéra àla Comédie Musicale et au Jazz
Bermonville 100 Rue de la Cayenne Terres-de-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
La musique s’invite à la Ferme des 5 Frères !
À la Ferme des 5 Frères, nous aimons le chant, la danse et surtout les belles rencontres artistiques au cœur de nos campagnes !
Nous avons le plaisir de vous annoncer un magnifique.
Au programme jazz, opéra et comédie musicale pour une soirée riche en émotions et en découvertes.
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Participation libre
Réservation indispensable .
Bermonville 100 Rue de la Cayenne Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie
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English : Concert à la Ferme De l’Opéra àla Comédie Musicale et au Jazz
L’événement Concert à la Ferme De l’Opéra àla Comédie Musicale et au Jazz Terres-de-Caux a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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