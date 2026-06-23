UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert à la Ferme De l’Opéra àla Comédie Musicale et au Jazz Bermonville Terres-de-Caux

Concert à la Ferme De l’Opéra àla Comédie Musicale et au Jazz Bermonville Terres-de-Caux mardi 21 juillet 2026.

Lieu
Bermonville
Adresse
100 Rue de la Cayenne
Ville
76640 Terres-de-Caux
Département
Seine-Maritime
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Terres-de-Caux

Concert à la Ferme De l’Opéra àla Comédie Musicale et au Jazz

Bermonville 100 Rue de la Cayenne Terres-de-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

La musique s’invite à la Ferme des 5 Frères !

À la Ferme des 5 Frères, nous aimons le chant, la danse et surtout les belles rencontres artistiques au cœur de nos campagnes !

Nous avons le plaisir de vous annoncer un magnifique.
Au programme jazz, opéra et comédie musicale pour une soirée riche en émotions et en découvertes.

Venez vivre un moment hors du temps dans un cadre insolite et convivial, idéal pour s’évader le temps d’une soirée.

Réservez dès maintenant votre date !
Participation libre
Réservation indispensable   .

Bermonville 100 Rue de la Cayenne Terres-de-Caux 76640 Seine-Maritime Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert à la Ferme De l’Opéra àla Comédie Musicale et au Jazz

L’événement Concert à la Ferme De l’Opéra àla Comédie Musicale et au Jazz Terres-de-Caux a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

À voir aussi à Terres-de-Caux (Seine-Maritime)