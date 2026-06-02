Chémery-les-Deux

Concert à la ferme d’Ingling

Chémery-les-Deux Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

La Ferme d’Ingling vous accueille pour une belle soirée d’été en famille ou entre amis. Simply Unplugged est un trio acoustique qui revisite les grands classiques des années 60, 70 et 80. Trois voix, deux guitares acoustiques et une basse pour des arrangements épurés et percutants, des soirées qui ne laissent personne indifférent. Restauration et buvette sur place.. Attention, places limitées au nombre de 120 personnes pour maintenir une ambiance conviviale alors réservez vos places dès maintenant. Organisé en partenariat avec M. Dieters Jakobs.Tout public

25 .

Chémery-les-Deux 57320 Moselle Grand Est +33 6 79 14 23 24 ferme.ingling@outlook.fr

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English :

La Ferme d’Ingling welcomes you for a lovely summer evening with family and friends. Simply Unplugged is an acoustic trio that revisits the great classics of the 60s, 70s and 80s. Three voices, two acoustic guitars and a bass for pared-down, hard-hitting arrangements, evenings that leave no one indifferent. Catering and refreshments on site. Places are limited to 120 to maintain a convivial atmosphere, so reserve your seats now. Organized in partnership with M. Dieters Jakobs.

L’événement Concert à la ferme d’Ingling Chémery-les-Deux a été mis à jour le 2026-06-02 par TROIS FRONTIERES TOURISME