Mollau

Concert à la ferme du Runtzenbach The Season

20 rue du Tir Mollau Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Composé de 4 musiciens expérimentés, The Season propose un concert de reprises pop-rock variées en version acoustique et électrique. Coldplay, Clapton, Téléphone, Steevie Wonder, Sting, Maneskin, Oasis, David Bowie, The Weeknd, Radiohead et bien d’autres !

Evènement en plein air abrité prévoir des vêtements adaptés à la météo. Réservation par SMS uniquement au 06 95 39 15 39 ou par mail.

Composé de 4 musiciens expérimentés, The Season propose un concert de reprises pop-rock variées en version acoustique et électrique. Coldplay, Clapton, Téléphone, Steevie Wonder, Sting, Maneskin, Oasis, David Bowie, The Weeknd, Radiohead et bien d’autres !

Evènement en plein air abrité prévoir des vêtements adaptés à la météo. Réservation par SMS uniquement au 06 95 39 15 39 ou par mail. .

20 rue du Tir Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est

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English :

Composed of 4 experienced musicians, The Season offers a concert of varied pop-rock covers in acoustic and electric versions. Coldplay, Clapton, Téléphone, Steevie Wonder, Sting, Maneskin, Oasis, David Bowie, The Weeknd, Radiohead and many more!

Sheltered outdoor event: bring weather-appropriate clothing. Reservations by text message only on 06 95 39 15 39 or by e-mail.

L’événement Concert à la ferme du Runtzenbach The Season Mollau a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin