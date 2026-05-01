Concert à la ferme du Runtzenbach The Season Mollau
Concert à la ferme du Runtzenbach The Season Mollau vendredi 8 mai 2026.
Mollau
Concert à la ferme du Runtzenbach The Season
20 rue du Tir Mollau Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Composé de 4 musiciens expérimentés, The Season propose un concert de reprises pop-rock variées en version acoustique et électrique. Coldplay, Clapton, Téléphone, Steevie Wonder, Sting, Maneskin, Oasis, David Bowie, The Weeknd, Radiohead et bien d’autres !
Evènement en plein air abrité prévoir des vêtements adaptés à la météo. Réservation par SMS uniquement au 06 95 39 15 39 ou par mail.
Composé de 4 musiciens expérimentés, The Season propose un concert de reprises pop-rock variées en version acoustique et électrique. Coldplay, Clapton, Téléphone, Steevie Wonder, Sting, Maneskin, Oasis, David Bowie, The Weeknd, Radiohead et bien d’autres !
Evènement en plein air abrité prévoir des vêtements adaptés à la météo. Réservation par SMS uniquement au 06 95 39 15 39 ou par mail. .
20 rue du Tir Mollau 68470 Haut-Rhin Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Composed of 4 experienced musicians, The Season offers a concert of varied pop-rock covers in acoustic and electric versions. Coldplay, Clapton, Téléphone, Steevie Wonder, Sting, Maneskin, Oasis, David Bowie, The Weeknd, Radiohead and many more!
Sheltered outdoor event: bring weather-appropriate clothing. Reservations by text message only on 06 95 39 15 39 or by e-mail.
L’événement Concert à la ferme du Runtzenbach The Season Mollau a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
À voir aussi à Mollau (Haut-Rhin)
- Concert à la ferme du Runtzenbach soirée multiconcerts MylSAN Nast Eancre Mollau 13 juin 2026
- Concert à la ferme du Runtzenbach Broken Arrows Mollau 4 juillet 2026
- Concert à la ferme du Runtzenbach Jamie McLean Mollau 17 juillet 2026
- Concert à la ferme du Runtzenbach transhumance et concert Mollau 24 juillet 2026
- Contes à la ferme Mollau 6 août 2026