CONCERT À LA GROTTE DES DEMOISELLES Saint-Bauzille-de-Putois
CONCERT À LA GROTTE DES DEMOISELLES Saint-Bauzille-de-Putois dimanche 26 juillet 2026.
CONCERT À LA GROTTE DES DEMOISELLES
Route de la Grotte RD 108 E8 Saint-Bauzille-de-Putois Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dans le cadre du 50ème Festival du Vigan. A la Grotte des Demoiselles à 21h30. Perceval Gilles, violon et Sébastien Mazoyer, accordéon. Œuvres de Bach, Vivaldi, Gounod, Kreisler, Piazzolla.
Dans le cadre du 50ème Festival du Vigan. A la Grotte des Demoiselles à 21h30. Perceval Gilles, violon et Sébastien Mazoyer, accordéon. Œuvres de Bach, Vivaldi, Gounod, Kreisler, Piazzolla. .
Route de la Grotte RD 108 E8 Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 6 08 62 71 64 contact@festivalduvigan.fr
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English :
As part of the 50th Festival du Vigan. At the Grotte des Demoiselles at 9:30pm. Perceval Gilles, violin and Sébastien Mazoyer, accordion. Works by Bach, Vivaldi, Gounod, Kreisler, Piazzolla.
L’événement CONCERT À LA GROTTE DES DEMOISELLES Saint-Bauzille-de-Putois a été mis à jour le 2026-03-19 par 34 ADT34