CONCERT À LA GROTTE DES DEMOISELLES

Route de la Grotte RD 108 E8 Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dans le cadre du 50ème Festival du Vigan. A la Grotte des Demoiselles à 21h30. Perceval Gilles, violon et Sébastien Mazoyer, accordéon. Œuvres de Bach, Vivaldi, Gounod, Kreisler, Piazzolla.

Dans le cadre du 50ème Festival du Vigan. A la Grotte des Demoiselles à 21h30. Perceval Gilles, violon et Sébastien Mazoyer, accordéon. Œuvres de Bach, Vivaldi, Gounod, Kreisler, Piazzolla. .

Route de la Grotte RD 108 E8 Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 6 08 62 71 64 contact@festivalduvigan.fr

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English :

As part of the 50th Festival du Vigan. At the Grotte des Demoiselles at 9:30pm. Perceval Gilles, violin and Sébastien Mazoyer, accordion. Works by Bach, Vivaldi, Gounod, Kreisler, Piazzolla.

L’événement CONCERT À LA GROTTE DES DEMOISELLES Saint-Bauzille-de-Putois a été mis à jour le 2026-03-19 par 34 ADT34