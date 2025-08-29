Concert à la Guinguette, Chez les Boulettes Diusse

Concert à la Guinguette, Chez les Boulettes Diusse vendredi 29 août 2025.

Concert à la Guinguette, Chez les Boulettes

D13 Diusse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Concert du trio Rock’n blues « Taxiway » à la guinguette. Pour vous faire voyager à travers les plus grands standards du Rock et de la soul. .

D13 Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 04 52 lesboulettes64@gmail.com

English : Concert à la Guinguette, Chez les Boulettes

German : Concert à la Guinguette, Chez les Boulettes

Italiano :

Espanol : Concert à la Guinguette, Chez les Boulettes

L’événement Concert à la Guinguette, Chez les Boulettes Diusse a été mis à jour le 2025-08-19 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran